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Шапкина Елена Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1908

Дата смерти

17.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1908

Отец: Горшков Никита

Мать: Горшкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
10.01.1932

Дочь: Кочеткова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Шапкин Иван Власович

Рождение ребёнка
18.03.1936

Сын: Шапкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Шапкин Иван Власович

Рождение ребёнка
21.01.1941

Сын: Шапкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Шапкин Иван Власович

Рождение ребёнка
26.03.1949

Дочь: Семенова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Шапкин Иван Власович

Дураковка, Балашевский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1952

Дочь: Каширина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Шапкин Иван Власович

Рождение ребёнка
10.08.1955

Дочь: Тимошенко Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Шапкин Иван Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Шапкин Иван Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Иван Власович

Смерть
17.05.2004
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