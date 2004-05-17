Шапкина Елена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1908
Дата смерти17.05.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1908
Отец: Горшков Никита
Мать: Горшкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
10.01.1932
Дочь: Кочеткова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Шапкин Иван Власович
Рождение ребёнка
18.03.1936
Сын: Шапкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Шапкин Иван Власович
Рождение ребёнка
21.01.1941
Отец ребёнка: Шапкин Иван Власович
Рождение ребёнка
26.03.1949
Дочь: Семенова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Шапкин Иван Власович
Дураковка, Балашевский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1952
Дочь: Каширина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Шапкин Иван Власович
Рождение ребёнка
10.08.1955
Дочь: Тимошенко Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Шапкин Иван Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шапкин Иван Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шапкин Иван Власович
Смерть
17.05.2004