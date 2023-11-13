Елясин Фёдор Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елясин Фёдор Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1879

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
15.11.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Матрёна Алексеевна Клюкина
Восприемник
19.06.1898
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Мария Алексеевна Клюкина
Бракосочетание
09.11.1900

Жена: Елясина Татьяна Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Довнести персоны Поручители по жениху: Гапшин (пока их два, уточнить), и рядовой Василий Елясин (пока тезок много) По невесте: Панин и Еремин (их тоже пока несколько)
Восприемник
22.10.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Прасковья Васильевна Башкирова
Восприемник
19.11.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Григорий Васильевич Елясин
Рождение ребёнка
10.07.1906

Сын: Елясин Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Елясина Татьяна Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
15.01.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Евгения Григорьевна Башкирова
Рождение ребёнка
07.07.1907

Дочь: Серафима Фёдоровна

Мать ребёнка: Елясина Татьяна Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
10.05.1908
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Семён Михайлович Федякин
Рождение ребёнка
10.07.1908

Дочь: Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Елясина Татьяна Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
27.12.1908
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Степан Андреевич Климушкин
Восприемник
29.01.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Евгений Терентьевич Елисеев
Восприемник
04.03.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иван Григорьевич Башкиров
Восприемник
14.06.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иван Юлианович Елясин
Восприемник
26.12.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анастасия Михайловна Силантьева
Восприемник
24.07.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Михаил Степанович Клюкин
Восприемник
27.09.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Михаил Юлианович Елясин
Восприемник
25.02.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Мария Степановна Щукина
Рождение ребёнка
19.06.1911

Сын: Елясин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Елясина Татьяна Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Елясин? Евгений Фёдорович?

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
14.06.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Леонтий Степанович Щукин
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923
Бракосочетание
До 1924

Жена: Елясина Елена

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