Елясин Фёдор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1879
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
15.11.1896
Матрёна Алексеевна Клюкина
Восприемник
19.06.1898
Мария Алексеевна Клюкина
Бракосочетание
09.11.1900
Довнести персоны Поручители по жениху: Гапшин (пока их два, уточнить), и рядовой Василий Елясин (пока тезок много) По невесте: Панин и Еремин (их тоже пока несколько)
Восприемник
22.10.1905
Прасковья Васильевна Башкирова
Восприемник
19.11.1905
Григорий Васильевич Елясин
Рождение ребёнка
10.07.1906
Мать ребёнка: Елясина Татьяна Кузьминична
Восприемник
15.01.1907
Евгения Григорьевна Башкирова
Рождение ребёнка
07.07.1907
Дочь: Серафима Фёдоровна
Мать ребёнка: Елясина Татьяна Кузьминична
Восприемник
10.05.1908
Семён Михайлович Федякин
Рождение ребёнка
10.07.1908
Дочь: Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Елясина Татьяна Кузьминична
Восприемник
27.12.1908
Степан Андреевич Климушкин
Восприемник
29.01.1909
Евгений Терентьевич Елисеев
Восприемник
04.03.1909
Иван Григорьевич Башкиров
Восприемник
14.06.1909
Иван Юлианович Елясин
Восприемник
26.12.1909
Анастасия Михайловна Силантьева
Восприемник
24.07.1910
Михаил Степанович Клюкин
Восприемник
27.09.1910
Михаил Юлианович Елясин
Восприемник
25.02.1911
Мария Степановна Щукина
Рождение ребёнка
19.06.1911
Мать ребёнка: Елясина Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Елясин? Евгений Фёдорович?
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
14.06.1913
Леонтий Степанович Щукин
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1923
Бракосочетание
До 1924
Жена: Елясина Елена