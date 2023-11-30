Елясина (Жесткова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елясина (Жесткова) Елена Васильевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.06.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1898

Отец: Жестков Василий Никифорович

Мать: Жесткова Агриппина Матвеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.06.1898
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: крестьянин Нового Буяна Андрей Михайлович Архипов Крестная: мещанская жена Дарья Ивановна Семилетова
Бракосочетание
06.06.1917

Муж: Елясин Фёдор Гаврилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Щерин и Василий Елясин (их несколько) По невесте: Демин и Елясин Александр (их несколько)
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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