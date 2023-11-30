Елясина (Жесткова) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1898
Крещение
06.06.1898
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: крестьянин Нового Буяна Андрей Михайлович Архипов Крестная: мещанская жена Дарья Ивановна Семилетова
Бракосочетание
06.06.1917
Поручители по жениху: Щерин и Василий Елясин (их несколько) По невесте: Демин и Елясин Александр (их несколько)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно