Васса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.12.1847
Сын: Степан Ананьевич
Отец ребёнка: Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
26.01.1851
Дочь: Анна Ананьевна
Отец ребёнка: Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1853
Дочь: Матрена Ананьевна
Отец ребёнка: Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1857
Дочь: Марья Ананьевна
Отец ребёнка: Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1859
Сын: Матвей Ананьевич
Отец ребёнка: Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
21.06.1863
Дочь: Агриппина Ананьевна
Отец ребёнка: Ананий Васильевич
Бракосочетание
11.01.1870
Муж: Афанасий Макарович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно