Васса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.12.1847

Сын: Степан Ананьевич

Отец ребёнка: Ананий Васильевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.01.1851

Дочь: Анна Ананьевна

Отец ребёнка: Ананий Васильевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1853

Дочь: Матрена Ананьевна

Отец ребёнка: Ананий Васильевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1857

Дочь: Марья Ананьевна

Отец ребёнка: Ананий Васильевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1859

Сын: Матвей Ананьевич

Отец ребёнка: Ананий Васильевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.06.1863

Дочь: Агриппина Ананьевна

Отец ребёнка: Ананий Васильевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
11.01.1870

Муж: Афанасий Макарович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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