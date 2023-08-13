Харланова Параскева Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарланова Параскева Кузьминична

Харланова Параскева Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794 или 1797

Дата смерти

25.11.1854

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 или 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1817

Сын: Харланов Иван Иванович

Отец ребёнка: Харланов Иван Прохорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.03.1819

Дочь: Харланова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Харланов Иван Прохорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Харланов Яков Иванович

Отец ребёнка: Харланов Иван Прохорович

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Харланов Федот Иванович

Отец ребёнка: Харланов Иван Прохорович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Харланова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Харланов Иван Прохорович

Рождение ребёнка
Около ?.01.1835

Сын: Харланов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Харланов Иван Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов Иван Прохорович

Смерть
25.11.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область