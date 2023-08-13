Харланова Параскева Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794 или 1797
Дата смерти25.11.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1794 или 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1817
Отец ребёнка: Харланов Иван Прохорович
Рождение ребёнка
30.03.1819
Дочь: Харланова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Харланов Иван Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Харланов Иван Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Харланов Иван Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Харланова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Харланов Иван Прохорович
Рождение ребёнка
Около ?.01.1835
Сын: Харланов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Харланов Иван Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1854