Харланов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1845
Сын: Харланов Климент Яковлевич
Мать ребёнка: Харланова Акилина Фроловна
Рождение ребёнка
14.02.1853
Сын: Харланов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Харланова Акилина Фроловна
Рождение ребёнка
23.07.1855
Мать ребёнка: Харланова Акилина Фроловна
Рождение ребёнка
20.10.1856
Дочь: Харланова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Харланова Акилина Фроловна
Рождение ребёнка
15.02.1859
Дочь: Харланова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Харланова Акилина Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно