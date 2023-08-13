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Харланов Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Харланов Иван Прохорович

Мать: Харланова Параскева Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Харланов Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1845

Сын: Харланов Климент Яковлевич

Мать ребёнка: Харланова Акилина Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.02.1853

Сын: Харланов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Харланова Акилина Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1855

Сын: Харланов Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Харланова Акилина Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1856

Дочь: Харланова Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Харланова Акилина Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1859

Дочь: Харланова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Харланова Акилина Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харланова Акилина Фроловна

Смерть
Неизвестно
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