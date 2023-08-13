Харланов Федот Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822 или 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 или 1824
Рождение ребёнка
01.02.1853
Дочь: Харланова Анна Федотовна
Мать ребёнка: Харланова Ксения Фокична
Рождение ребёнка
16.04.1855
Сын: Харланов Георгий Федотович
Мать ребёнка: Харланова Ксения Фокична
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Харланова Феодора Федотовна
Рождение ребёнка
07.09.1857
Мать ребёнка: Харланова Ксения Фокична
Рождение ребёнка
06.11.1860
Сын: Харланов Михаил Федотович
Мать ребёнка: Харланова Ксения Фокична
Рождение ребёнка
18.04.1864
Дочь: Харланова Ирина Федотовна
Мать ребёнка: Харланова Ксения Фокична
Рождение ребёнка
23.09.1865
Дочь: Харланова Надежда Федотовна
Мать ребёнка: Харланова Ксения Фокична
Бракосочетание
01.06.1869
Рождение ребёнка
15.08.1870
Сын: Харланов Александр Федотович
Мать ребёнка: Харланова Дарья Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Харланов Алексей Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харланова Ксения Фокична
Смерть
Неизвестно