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Харланов Федот Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 или 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 или 1824

Отец: Харланов Иван Прохорович

Мать: Харланова Параскева Кузьминична

Рождение ребёнка
01.02.1853

Дочь: Харланова Анна Федотовна

Мать ребёнка: Харланова Ксения Фокична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.04.1855

Сын: Харланов Георгий Федотович

Мать ребёнка: Харланова Ксения Фокична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Харланова Феодора Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1857

Сын: Харланов Федор Федотович

Мать ребёнка: Харланова Ксения Фокична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.11.1860

Сын: Харланов Михаил Федотович

Мать ребёнка: Харланова Ксения Фокична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.04.1864

Дочь: Харланова Ирина Федотовна

Мать ребёнка: Харланова Ксения Фокична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.09.1865

Дочь: Харланова Надежда Федотовна

Мать ребёнка: Харланова Ксения Фокична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
01.06.1869

Жена: Харланова Дарья Савельевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1870

Сын: Харланов Александр Федотович

Мать ребёнка: Харланова Дарья Савельевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Харланов Алексей Федотович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харланова Ксения Фокична

Смерть
Неизвестно
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