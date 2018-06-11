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Голичев Александр Викторович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.08.1961

Дата смерти

11.06.2018

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1961

Отец: Голичев Виктор Александрович

Мать: Голичева Валентина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голичева Ольга Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голичева Ольга Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голичева Ольга Валентиновна

Смерть
11.06.2018
Константиново, Домодедово, Московская область
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