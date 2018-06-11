Голичев Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения18.08.1961
Дата смерти11.06.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голичева Ольга Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голичева Ольга Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.2018
Константиново, Домодедово, Московская область