Голичева Ольга Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоличева Ольга Валентиновна

Голичева Ольга Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.08.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голичев Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голичев Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голичев Александр Викторович

Смерть
19.08.?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.