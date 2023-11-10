Юркин (Учайкина) Екатерина Пахомова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркин (Учайкина) Екатерина Пахомова

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1850

Дата смерти

22.11.1922

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.01.1872

Дочь: Аверкин Ксения Феодорова

Отец ребёнка: Юркин Феодор Иоаннов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.02.1876

Сын: Юркин Никифор Феодоров

Отец ребёнка: Юркин Феодор Иоаннов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1878

Сын: Юркин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Юркин Феодор Иоаннов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Юркин Василий Феодоров

Отец ребёнка: Юркин Феодор Иоаннов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.11.1883

Дочь: Байгушкин Екатерина Феодорова

Отец ребёнка: Юркин Феодор Иоаннов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.01.1888

Сын: Юркин Иван Феодоров

Отец ребёнка: Юркин Феодор Иоаннов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юркин Феодор Иоаннов

Смерть
22.11.1922
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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