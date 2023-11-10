Юркин (Учайкина) Екатерина Пахомова
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти22.11.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1872
Дочь: Аверкин Ксения Феодорова
Отец ребёнка: Юркин Феодор Иоаннов
Рождение ребёнка
08.02.1876
Отец ребёнка: Юркин Феодор Иоаннов
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Юркин Феодор Иоаннов
Рождение ребёнка
01.03.1881
Отец ребёнка: Юркин Феодор Иоаннов
Рождение ребёнка
15.11.1883
Дочь: Байгушкин Екатерина Феодорова
Отец ребёнка: Юркин Феодор Иоаннов
Рождение ребёнка
05.01.1888
Сын: Юркин Иван Феодоров
Отец ребёнка: Юркин Феодор Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юркин Феодор Иоаннов
Смерть
22.11.1922
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область