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Юркин Феодор Иоаннов

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Юркин Иван Никифоров

Мать: ?

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.01.1872

Дочь: Аверкин Ксения Феодорова

Мать ребёнка: Юркин Екатерина Пахомова

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.02.1876

Сын: Юркин Никифор Феодоров

Мать ребёнка: Юркин Екатерина Пахомова

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1878

Сын: Юркин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Юркин Екатерина Пахомова

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Юркин Василий Феодоров

Мать ребёнка: Юркин Екатерина Пахомова

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.11.1883

Дочь: Байгушкин Екатерина Феодорова

Мать ребёнка: Юркин Екатерина Пахомова

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.01.1888

Сын: Юркин Иван Феодоров

Мать ребёнка: Юркин Екатерина Пахомова

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркин Екатерина Пахомова

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