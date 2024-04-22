Юркин Феодор Иоаннов
Место рождения
Дата рождения1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Юркин Иван Никифоров
Мать: ?
Рождение ребёнка
19.01.1872
Дочь: Аверкин Ксения Феодорова
Мать ребёнка: Юркин Екатерина Пахомова
Рождение ребёнка
08.02.1876
Мать ребёнка: Юркин Екатерина Пахомова
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Юркин Екатерина Пахомова
Рождение ребёнка
01.03.1881
Мать ребёнка: Юркин Екатерина Пахомова
Рождение ребёнка
15.11.1883
Дочь: Байгушкин Екатерина Феодорова
Мать ребёнка: Юркин Екатерина Пахомова
Рождение ребёнка
05.01.1888
Сын: Юркин Иван Феодоров
Мать ребёнка: Юркин Екатерина Пахомова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркин Екатерина Пахомова