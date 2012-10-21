Волкова (Доманова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Доманова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1921

Дата смерти

21.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1921

Отец: Доманов Иван Андреевич

Мать: Доманова Мария Петровна

Рождение ребёнка
01.12.1954

Дочь: Волкова Марина Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Капитонович

Рождение ребёнка
13.12.1964

Сын: Волков Юрий Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Капитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Петр Капитонович

Смерть
21.10.2012
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