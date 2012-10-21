Волкова (Доманова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1921
Дата смерти21.10.2012
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1921
Отец: Доманов Иван Андреевич
Мать: Доманова Мария Петровна
Рождение ребёнка
01.12.1954
Дочь: Волкова Марина Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Капитонович
Рождение ребёнка
13.12.1964
Сын: Волков Юрий Петрович
Отец ребёнка: Волков Петр Капитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.2012