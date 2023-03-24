Логиневская (Бритина) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бритин Алексей Иванович
Мать: Бритина Анна
Рождение ребёнка
15.04.1890
Сын: Логиневский Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Логиневский Александр Иванович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Логиневский Валентин Александрович
Отец ребёнка: Логиневский Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1897
Дочь: Арсеньева Антонина Александровна
Отец ребёнка: Логиневский Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1899
Сын: Логиневский Яков Александрович
Отец ребёнка: Логиневский Александр Иванович
Рождение ребёнка
31.10.1901
Дочь: Галина (Клавдия) Александровна
Отец ребёнка: Логиневский Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1910
Дочь: Евгения Александровна
Отец ребёнка: Логиневский Александр Иванович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Логиневский Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно