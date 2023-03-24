Логиневская (Бритина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогиневская (Бритина) Анна Алексеевна

Логиневская (Бритина) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бритин Алексей Иванович

Мать: Бритина Анна

Рождение ребёнка
15.04.1890

Сын: Логиневский Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Логиневский Александр Иванович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Логиневский Валентин Александрович

Отец ребёнка: Логиневский Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1897

Дочь: Арсеньева Антонина Александровна

Отец ребёнка: Логиневский Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.01.1899

Сын: Логиневский Яков Александрович

Отец ребёнка: Логиневский Александр Иванович

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
31.10.1901

Дочь: Галина (Клавдия) Александровна

Отец ребёнка: Логиневский Александр Иванович

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.07.1910

Дочь: Евгения Александровна

Отец ребёнка: Логиневский Александр Иванович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Логиневский Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логиневский Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close