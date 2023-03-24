Арсеньева (Логиневская) Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1897
Дата смерти06.07.1971
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1897
Рождение ребёнка
1924
Сын: Арсеньев Валентин Федорович
Отец ребёнка: Арсеньев Федор Арсентьевич
Ленинградская обл., Хвойнинский р-н, ст. Песь
Рождение ребёнка
1925
Сын: Арсеньев Аркадий Федорович
Отец ребёнка: Арсеньев Федор Арсентьевич
Ленинградская обл., Хвойнинский р-н, ст. Песь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1971
Похороны
Неизвестно