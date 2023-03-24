Арсеньева (Логиневская) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньева (Логиневская) Антонина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1897

Дата смерти

06.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1897

Отец: Логиневский Александр Иванович

Мать: Логиневская Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Арсеньев Валентин Федорович

Отец ребёнка: Арсеньев Федор Арсентьевич

Ленинградская обл., Хвойнинский р-н, ст. Песь
Рождение ребёнка
1925

Сын: Арсеньев Аркадий Федорович

Отец ребёнка: Арсеньев Федор Арсентьевич

Ленинградская обл., Хвойнинский р-н, ст. Песь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсеньев Федор Арсентьевич

Смерть
06.07.1971
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Похороны
Неизвестно
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
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