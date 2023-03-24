Бритин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бритин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Бритин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Бритина Анна
Плёсо, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1878
Сын: Бритин Владмир Алексеевич
Мать ребёнка: Бритина Анна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бритина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бритина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логиневская Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Бритина Анна
Смерть
Неизвестно