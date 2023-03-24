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Бритин Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1871 г.р.
1878 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бритин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Бритин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Бритина Анна

Плёсо, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бритин Владмир Алексеевич

Мать ребёнка: Бритина Анна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бритина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бритина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логиневская Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Бритина Анна

Смерть
Неизвестно
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