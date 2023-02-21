Мальцева Феодосия Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Феодосия Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Мальцев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Мальцев Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Мальцев Василий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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