Мальцева Феодосия Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Мальцев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Мальцев Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Мальцев Василий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно