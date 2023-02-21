Мальцев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
20.04.1877
Сын: Мальцев Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Мальцева Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
14.05.1880
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Мальцева Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Онисим Васильевич
Мать ребёнка: Мальцева Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Мальцева Татьяна Григорьевна
Смерть
Неизвестно