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Мальцев Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Мальцев Василий Тимофеевич

Мать: Мальцева Феодосия Кириллова

Рождение ребёнка
20.04.1877

Сын: Мальцев Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Мальцева Татьяна Григорьевна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1880

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Мальцева Татьяна Григорьевна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Онисим Васильевич

Мать ребёнка: Мальцева Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Мальцева Татьяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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