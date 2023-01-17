Мальцев Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти11.12.1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Мальцев Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Мальцев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Мальцева Феодосия Кириллова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Мальцева Феодосия Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1868
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область