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Мальцев Василий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

11.12.1868

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Мальцев Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Мальцев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Мальцева Феодосия Кириллова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Мальцева Феодосия Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Феодосия Кириллова

Смерть
11.12.1868
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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