Артемий Васильев
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1806
Жена: Параскева Саввина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно