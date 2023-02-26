Артемий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемий Васильев

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1806

Жена: Параскева Саввина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
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