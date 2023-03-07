Зубкова Марфа Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Зубков Илья Егоров
Отец ребёнка: Зубков Егор Леонтьев
Рождение ребёнка
01.01.1797 ст.
Сын: Зубков Данило Егоров
Отец ребёнка: Зубков Егор Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Зубков Егор Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Ульяна Егоровна
Отец ребёнка: Зубков Егор Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Зубков Роман Егоров
Отец ребёнка: Зубков Егор Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубков Егор Леонтьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812