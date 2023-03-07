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Зубкова Марфа Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Зубков Илья Егоров

Отец ребёнка: Зубков Егор Леонтьев

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1797 ст.

Сын: Зубков Данило Егоров

Отец ребёнка: Зубков Егор Леонтьев

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Зубков Никифор Егоров

Отец ребёнка: Зубков Егор Леонтьев

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Ульяна Егоровна

Отец ребёнка: Зубков Егор Леонтьев

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Зубков Роман Егоров

Отец ребёнка: Зубков Егор Леонтьев

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Егор Леонтьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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