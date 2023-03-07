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Зубков Илья Егоров

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Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Зубков Егор Леонтьев

Мать: Зубкова Марфа Терентьева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Зубков Василий Ильин

Мать ребёнка: Зубкова Евдокия Кондратьева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Зубков Андрей Ильин

Мать ребёнка: Зубкова Евдокия Кондратьева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Зубков Стефан Ильин

Мать ребёнка: Зубкова Евдокия Кондратьева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Елена Ильина

Мать ребёнка: Зубкова Евдокия Кондратьева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Евдокия Кондратьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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