Зубков Илья Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Зубков Егор Леонтьев
Мать: Зубкова Марфа Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Зубков Василий Ильин
Мать ребёнка: Зубкова Евдокия Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Зубков Андрей Ильин
Мать ребёнка: Зубкова Евдокия Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Зубков Стефан Ильин
Мать ребёнка: Зубкова Евдокия Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Елена Ильина
Мать ребёнка: Зубкова Евдокия Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829