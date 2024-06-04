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Зубков Егор Леонтьев

Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

После 1810

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Зубков Леонтий Степанов

Мать: Зубкова Елена Юдина

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Марфа Терентьева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Зубков Илья Егоров

Мать ребёнка: Зубкова Марфа Терентьева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1797

Сын: Зубков Данило Егоров

Мать ребёнка: Зубкова Марфа Терентьева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Зубков Никифор Егоров

Мать ребёнка: Зубкова Марфа Терентьева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: (Зубкова) Ульяна Егоровна

Мать ребёнка: Зубкова Марфа Терентьева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Зубков Роман Егоров

Мать ребёнка: Зубкова Марфа Терентьева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1810

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