Зубков Егор Леонтьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Зубков Леонтий Степанов
Мать: Зубкова Елена Юдина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Марфа Терентьева
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Зубков Илья Егоров
Мать ребёнка: Зубкова Марфа Терентьева
Рождение ребёнка
12.01.1797
Сын: Зубков Данило Егоров
Мать ребёнка: Зубкова Марфа Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Зубкова Марфа Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: (Зубкова) Ульяна Егоровна
Мать ребёнка: Зубкова Марфа Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Зубков Роман Егоров
Мать ребёнка: Зубкова Марфа Терентьева
Смерть
После 1810