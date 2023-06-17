Дюбко Прасковья Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Харлашова Акулина Савельевна
Отец ребёнка: Дюбко Савостей Артемьевич
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Дюбко Дмитрий Савостеевич
Отец ребёнка: Дюбко Савостей Артемьевич
Рождение ребёнка
24.11.1873 ст.
Отец ребёнка: Дюбко Савостей Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарепо Маланья Савостеевна
Отец ребёнка: Дюбко Савостей Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюбко Тимофей Савостеевич
Отец ребёнка: Дюбко Савостей Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно