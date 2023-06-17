Дюбко Прасковья Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюбко Прасковья Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Харлашова Акулина Савельевна

Отец ребёнка: Дюбко Савостей Артемьевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Дюбко Дмитрий Савостеевич

Отец ребёнка: Дюбко Савостей Артемьевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.11.1873 ст.

Сын: Дюбко Егор Савостеевич

Отец ребёнка: Дюбко Савостей Артемьевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарепо Маланья Савостеевна

Отец ребёнка: Дюбко Савостей Артемьевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюбко Тимофей Савостеевич

Отец ребёнка: Дюбко Савостей Артемьевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюбко Савостей Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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