Дюбко Дмитрий Савостеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Жена: Дюбко Пелагея Семёновна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.08.1888 ст.
Дочь: Гультяева Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Дюбко Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
13.05.1890 ст.
Дочь: Дюбко Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Дюбко Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
17.08.1892 ст.
Мать ребёнка: Дюбко Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
11.01.1895 ст.
Мать ребёнка: Дюбко Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
20.11.1897 ст.
Дочь: Дюбко Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Дюбко Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
12.03.1903 ст.
Дочь: Дюбко Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Дюбко Пелагея Семёновна
Смерть
Неизвестно