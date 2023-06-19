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Дюбко Дмитрий Савостеевич

Место рождения

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Дюбко Савостей Артемьевич

Мать: Дюбко Прасковья Демидовна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Жена: Дюбко Пелагея Семёновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.08.1888 ст.

Дочь: Гультяева Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Дюбко Пелагея Семёновна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.05.1890 ст.

Дочь: Дюбко Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Дюбко Пелагея Семёновна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1892 ст.

Сын: Дюбко Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Дюбко Пелагея Семёновна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.01.1895 ст.

Сын: Дюбко Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Дюбко Пелагея Семёновна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1897 ст.

Дочь: Дюбко Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Дюбко Пелагея Семёновна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.03.1903 ст.

Дочь: Дюбко Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Дюбко Пелагея Семёновна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно