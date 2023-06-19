Харлашова (Дюбко) Акулина Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти1945
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
02.02.1892 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1893 ст.
Дочь: Харлашова Прасковья Архиповна
Отец ребёнка: Харлашов Архип Петрович
Рождение ребёнка
17.11.1897 ст.
Сын: Харлашов Григорий Архипович
Отец ребёнка: Харлашов Архип Петрович
Рождение ребёнка
14.01.1899 ст.
Дочь: Харлашова Матрёна Архиповна
Отец ребёнка: Харлашов Архип Петрович
Рождение ребёнка
17.05.1901
Отец ребёнка: Харлашов Архип Петрович
Смерть
1945