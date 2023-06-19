Харлашова (Дюбко) Акулина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харлашова (Дюбко) Акулина Савельевна

Место рождения

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Дюбко Савостей Артемьевич

Мать: Дюбко Прасковья Демидовна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1892 ст.

Муж: Харлашов Архип Петрович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1893 ст.

Дочь: Харлашова Прасковья Архиповна

Отец ребёнка: Харлашов Архип Петрович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1897 ст.

Сын: Харлашов Григорий Архипович

Отец ребёнка: Харлашов Архип Петрович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.01.1899 ст.

Дочь: Харлашова Матрёна Архиповна

Отец ребёнка: Харлашов Архип Петрович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1901

Сын: Харлашов Иван Архипович

Отец ребёнка: Харлашов Архип Петрович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1945
Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область