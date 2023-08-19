Юферева (Юферева) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1933
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
12.02.1916
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Екатерина Фроловна
Отец ребёнка: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич
Россия, д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Рождение ребёнка
1919
Сын: Юферев Иван Фролович
Отец ребёнка: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич
Россия, д.Загарские, Кировской области
Рождение ребёнка
1920
Сын: Юферев ?
Отец ребёнка: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич
Россия, д.Загарские, Тонкинского уезда, Кировской области
Рождение ребёнка
25.09.1921
Дочь: Юферева Евфросиния (Сима) Фроловна
Отец ребёнка: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич
Россия, д.Загарские, Кировской области
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич
Россия, д.Загарские, Кировской области
Рождение ребёнка
1927
Сын: Юферев Петр Фролович
Отец ребёнка: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич
Россия, д.Загарские, Кировской области
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич
Россия, д.Загарские, Кировской области
Рождение ребёнка
11.03.1931
Отец ребёнка: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич
Россия, деревня Загарские, Кировская область, Тонкинский район
Смерть
1933
Россия, д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Россия
Похороны
Неизвестно