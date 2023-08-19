Юферева (Юферева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юферева (Юферева) Мария Петровна

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Место рождения

Клюжево, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Юферев Петр Афанасьевич

Мать: Юферева Евфимия (Евдокия) Федоровна

Клюжево, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
12.02.1916

Муж: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич

Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Екатерина Фроловна

Отец ребёнка: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич

Россия, д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Рождение ребёнка
1919

Сын: Юферев Иван Фролович

Отец ребёнка: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич

Россия, д.Загарские, Кировской области
Рождение ребёнка
1920

Сын: Юферев ?

Отец ребёнка: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич

Россия, д.Загарские, Тонкинского уезда, Кировской области
Рождение ребёнка
25.09.1921

Дочь: Юферева Евфросиния (Сима) Фроловна

Отец ребёнка: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич

Россия, д.Загарские, Кировской области
Рождение ребёнка
1923

Сын: Юферев Анисим Фролович

Отец ребёнка: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич

Россия, д.Загарские, Кировской области
Рождение ребёнка
1927

Сын: Юферев Петр Фролович

Отец ребёнка: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич

Россия, д.Загарские, Кировской области
Рождение ребёнка
1929

Сын: Юферев Павел Фролович

Отец ребёнка: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич

Россия, д.Загарские, Кировской области
Рождение ребёнка
11.03.1931

Сын: Юферев Василий Фролович

Отец ребёнка: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич

Россия, деревня Загарские, Кировская область, Тонкинский район
Смерть
1933
Россия, д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Россия
Похороны
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
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