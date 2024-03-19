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Юферева Клавдия Флоровна

Место рождения

Загарские

Дата рождения

05.05.1918

Дата смерти

05.06.1918

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1918

Отец: Юферев Фрол (Флор) Федосеевич (Феодосьевич)

Мать: Юферева Мария Петровна

Крещение
06.05.1918 ст.
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
р. 5 мая 1918 г., кр. 6 мая 1918 г. Восприемница: Ксения Петрова, жена Иоанна Андреева Зыкова из поч. Мишкинского Шарангской волости. Крестили: протоиерей Николай Дьяконов, дьякон Валериан Мышкин, пса... Показать все
Смерть
05.06.1918
Причина смерти: «слаборождение».
Похороны
07.06.1918
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Ум. 5 июня 1918 г., погр. 7 июня 1918 г. Возраст умершей: 1 месяц. Причина смерти: «слаборождение». Погребение совершили: священник Павел Тихомиров, дьякон Валериан Мьшжин, псаломщик Никифор Соловьев.... Показать все
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