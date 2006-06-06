Фёдоров Владимир Константинович
Место рожденияСвердловская область г. Верхняя Салда
Дата рождения30.03.1956
Дата смерти06.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1956
Свердловская область г. Верхняя Салда
Рождение ребёнка
05.04.1981
Сын: Фёдоров Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Федорова Вера Михайловна
Свердловская область г. Верхняя Салда
Рождение ребёнка
25.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова Вера Михайловна
Верхняя салда свердловской области
Рождение ребёнка
29.01.1990
Сын: Фёдоров Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Федорова Вера Михайловна
Свердловская область г. Верхняя Салда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Вера Михайловна
Смерть
06.06.2006
Свердловская область г. Верхняя Салда