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Фёдоров Владимир Константинович

Место рождения

Свердловская область г. Верхняя Салда

Дата рождения

30.03.1956

Дата смерти

06.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1956

Отец: Федоров Константин Фёдорович

Мать: Федорова Никифорова Анна Ильинична

Свердловская область г. Верхняя Салда
Рождение ребёнка
05.04.1981

Сын: Фёдоров Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Федорова Вера Михайловна

Свердловская область г. Верхняя Салда
Рождение ребёнка
25.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Вера Михайловна

Верхняя салда свердловской области
Рождение ребёнка
29.01.1990

Сын: Фёдоров Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Федорова Вера Михайловна

Свердловская область г. Верхняя Салда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Вера Михайловна

Смерть
06.06.2006
Свердловская область г. Верхняя Салда
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