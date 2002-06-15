Федоров Константин Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1926
Дата смерти15.06.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1926
Отец: не указан
Рождение ребёнка
11.09.?
Дочь: Федорова Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Федорова (Никифорова) Анна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1950
Сын: Федоров Николай Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1956
Сын: Фёдоров Владимир Константинович
Мать ребёнка: Федорова (Никифорова) Анна Ильинична
Смерть
15.06.2002