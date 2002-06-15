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Федоров Константин Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1926

Дата смерти

15.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1926

Отец: не указан

Мать: Федорова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.09.?

Дочь: Федорова Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Федорова (Никифорова) Анна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова (Никифорова) Анна Ильинична

Рождение ребёнка
31.12.1950

Сын: Федоров Николай Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1956

Сын: Фёдоров Владимир Константинович

Мать ребёнка: Федорова (Никифорова) Анна Ильинична

Смерть
15.06.2002

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