Федорова (Клабукова) Вера Михайловна
Место рожденияСвердловская область г. Верхняя Салда
Дата рождения25.09.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1962
Свердловская область г. Верхняя Салда
Гражданство
25.09.1962
Свердловская область г. Верхняя Салда
Рождение ребёнка
05.04.1981
Сын: Фёдоров Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Фёдоров Владимир Константинович
Свердловская область г. Верхняя Салда
Рождение ребёнка
25.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фёдоров Владимир Константинович
Верхняя салда свердловской области
Рождение ребёнка
29.01.1990
Сын: Фёдоров Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Фёдоров Владимир Константинович
Свердловская область г. Верхняя Салда
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан