Федорова (Клабукова) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Клабукова) Вера Михайловна

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Место рождения

Свердловская область г. Верхняя Салда

Дата рождения

25.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1962

Отец: Клабуков Михаил Дмитриевич

Мать: Евстигнеева Клабукова Лидия Дмитриевна

Свердловская область г. Верхняя Салда
Гражданство
25.09.1962
Свердловская область г. Верхняя Салда
Рождение ребёнка
05.04.1981

Сын: Фёдоров Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Фёдоров Владимир Константинович

Свердловская область г. Верхняя Салда
Рождение ребёнка
25.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фёдоров Владимир Константинович

Верхняя салда свердловской области
Рождение ребёнка
29.01.1990

Сын: Фёдоров Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Фёдоров Владимир Константинович

Свердловская область г. Верхняя Салда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Владимир Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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