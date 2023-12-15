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Клабуков Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Кировская область Кырчанский район

Дата рождения

10.11.1923

Дата смерти

01.08.1977

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1923

Отец: Клабуков Дмитрий Петрович

Мать: не указана

Кировская область Кырчанский район
Награда
28.11.1942
Рождение ребёнка
26.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евстигнеева Клабукова Лидия Дмитриевна

Верхняя Салда Свердловской области
Рождение ребёнка
25.09.1962

Дочь: Федорова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Евстигнеева Клабукова Лидия Дмитриевна

Свердловская область г. Верхняя Салда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстигнеева Клабукова Лидия Дмитриевна

Свердловская область г. Верхняя Салда
Смерть
01.08.1977
Свердловская область г. Верхняя Салда
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