Клабуков Михаил Дмитриевич
Место рожденияКировская область Кырчанский район
Дата рождения10.11.1923
Дата смерти01.08.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1923
Отец: Клабуков Дмитрий Петрович
Мать: не указана
Кировская область Кырчанский район
Награда
28.11.1942
Рождение ребёнка
26.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евстигнеева Клабукова Лидия Дмитриевна
Верхняя Салда Свердловской области
Рождение ребёнка
25.09.1962
Дочь: Федорова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Евстигнеева Клабукова Лидия Дмитриевна
Свердловская область г. Верхняя Салда
Бракосочетание
Неизвестно
Свердловская область г. Верхняя Салда
Смерть
01.08.1977
Свердловская область г. Верхняя Салда