Клабуков Дмитрий Петрович
Место рожденияКировская область Кырчанский район
Дата рождения26.11.1897
Дата смерти28.04.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клабуков Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1923
Сын: Клабуков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1931
Сын: Клабуков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Кировская область, Кирчанскмй район
Смерть
28.04.1968