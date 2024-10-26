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Клабуков Дмитрий Петрович

Место рождения

Кировская область Кырчанский район

Дата рождения

26.11.1897

Дата смерти

28.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клабуков Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1923

Сын: Клабуков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1931

Сын: Клабуков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Кировская область, Кирчанскмй район
Смерть
28.04.1968

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