Фёдоров Михаил Владимирович
Место рожденияСвердловская область г. Верхняя Салда
Дата рождения29.01.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1990
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дударева Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
22.07.2017
Дочь: Великая Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности