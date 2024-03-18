Фёдоров Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Михаил Владимирович

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Место рождения

Свердловская область г. Верхняя Салда

Дата рождения

29.01.1990

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

1990 г.р.
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Дети

Скрыто настройками приватности
2017 г.р.

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1990

Отец: Фёдоров Владимир Константинович

Мать: Федорова (Клабукова) Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дударева Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
15.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дударева Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
22.07.2017

Дочь: Великая Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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