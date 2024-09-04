Nurgaleev Mirhaydar
Место рождения
Дата рождения10.10.1879 ст.
Дата смерти26.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1879 ст.
Отец: Sitdykoff Nurgaly
Мать: Татарка Gul`Gashira
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курбанова-Нургалеева Tа`миля
Мать ребёнка: Гульюзюм
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульюзюм
Рождение ребёнка
30.08.1910
Дочь: Gareeva (Nurgaleeva-Мунаваровичи) Shamsivafa Nurgaleeva
Мать ребёнка: Mahiba Muhammad-Solyh
На могиле ошибочная дата 10 августа
Смерть
26.06.1944
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область