Nurgaleev Mirhaydar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиNurgaleev Mirhaydar

Nurgaleev Mirhaydar

avatar

Место рождения

Ишмуратово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.10.1879 ст.

Дата смерти

26.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1879 ст.

Отец: Sitdykoff Nurgaly

Мать: Татарка Gul`Gashira

Ишмуратово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курбанова-Нургалеева Tа`миля

Мать ребёнка: Гульюзюм

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульюзюм

Рождение ребёнка
30.08.1910

Дочь: Gareeva (Nurgaleeva-Мунаваровичи) Shamsivafa Nurgaleeva

Мать ребёнка: Mahiba Muhammad-Solyh

Ишмуратово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
На могиле ошибочная дата 10 августа
Смерть
26.06.1944
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.