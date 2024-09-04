Mahiba Muhammad-Solyh
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Muhammad-Solyh
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1910
Дочь: Gareeva (Nurgaleeva-Мунаваровичи) Shamsivafa Nurgaleeva
Отец ребёнка: Nurgaleev Mirhaydar
Ишмуратово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
На могиле ошибочная дата 10 августа
Смерть
Неизвестно