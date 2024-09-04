Mahiba Muhammad-Solyh — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mahiba Muhammad-Solyh

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Muhammad-Solyh

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1910

Дочь: Gareeva (Nurgaleeva-Мунаваровичи) Shamsivafa Nurgaleeva

Отец ребёнка: Nurgaleev Mirhaydar

Ишмуратово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
На могиле ошибочная дата 10 августа
Смерть
Неизвестно

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