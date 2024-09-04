Gareeva (Nurgaleeva-Мунаваровичи) Shamsivafa Nurgaleeva
Место рождения
Дата рождения30.08.1910
Дата смерти16.11.1986
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1910
Отец: Nurgaleev Mirhaydar
Мать: Mahiba Muhammad-Solyh
На могиле ошибочная дата 10 августа
Рождение ребёнка
11.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Gareev Timerjan Sug(h)aib
Рождение ребёнка
11.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Gareev Timerjan Sug(h)aib
Смерть
16.11.1986