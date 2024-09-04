Gareeva (Nurgaleeva-Мунаваровичи) Shamsivafa Nurgaleeva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gareeva (Nurgaleeva-Мунаваровичи) Shamsivafa Nurgaleeva

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Место рождения

Ишмуратово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.08.1910

Дата смерти

16.11.1986

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1910

Отец: Nurgaleev Mirhaydar

Мать: Mahiba Muhammad-Solyh

Ишмуратово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
На могиле ошибочная дата 10 августа
Рождение ребёнка
11.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Gareev Timerjan Sug(h)aib

Ишмуратово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Gareev Timerjan Sug(h)aib

Новокулево, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
16.11.1986
Новокулево, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

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