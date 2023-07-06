Трубицына Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицына Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сообщение о свадьбе (оглашение)
С 1948

Муж: Бородин Сергей Григорьевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Брак с Бородиной Анной Андреевной не расторгнут (1955)
Рождение ребёнка
Вычислено 1950

Дочь: Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Бородин Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1955

Дочь: Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Бородин Сергей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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