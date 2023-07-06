Трубицына Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сообщение о свадьбе (оглашение)
С 1948
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Брак с Бородиной Анной Андреевной не расторгнут (1955)
Рождение ребёнка
Вычислено 1950
Дочь: Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Бородин Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1955
Дочь: Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Бородин Сергей Григорьевич
Смерть
Неизвестно