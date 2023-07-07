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(Бородина) Любовь Сергеевна
(Бородина) Любовь Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1955
Пол
Женский
Отец
Бородин Сергей Григорьевич
1925 г.р.
Мать
Трубицына Анна Степановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1955
Отец:
Бородин Сергей Григорьевич
Мать:
Трубицына Анна Степановна
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