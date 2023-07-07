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(Бородина) Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1950

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1950

Отец: Бородин Сергей Григорьевич

Мать: Трубицына Анна Степановна