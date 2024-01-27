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Богданов Мартын Семенович

Место рождения

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Богданов Семен Акимович

Мать: Дарья

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 23 года живет в доме отца с тремя братьями Степаном 21 год, Ефим 15 лет и Иван 7 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году
Рождение ребёнка
1855

Сын: Богданов Семен Мартынович

Мать ребёнка: Богданова Миланья

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1859

Сын: Богданов Федор Мартынович

Мать ребёнка: Богданова Миланья

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1868

Сын: Богданов Петр Мартынович

Мать ребёнка: Богданова Миланья

с.Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно
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