Богданов Мартын Семенович
Место рожденияРоссия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Богданов Семен Акимович
Мать: Дарья
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 23 года живет в доме отца с тремя братьями Степаном 21 год, Ефим 15 лет и Иван 7 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году
Рождение ребёнка
1855
Сын: Богданов Семен Мартынович
Мать ребёнка: Богданова Миланья
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1859
Сын: Богданов Федор Мартынович
Мать ребёнка: Богданова Миланья
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Богданова Миланья
с.Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно