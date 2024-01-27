Богданова Миланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Богданов Семен Мартынович
Отец ребёнка: Богданов Мартын Семенович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1859
Сын: Богданов Федор Мартынович
Отец ребёнка: Богданов Мартын Семенович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Богданов Мартын Семенович
с.Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно