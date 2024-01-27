(Иванова) Дарья
Место рожденияРоссия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1827
Сын: Богданов Мартын Семенович
Отец ребёнка: Богданов Семен Акимович
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрена Степановна
Отец ребёнка: Богданов Семен Акимович
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1829
Сын: Богданов Степан Семенович
Отец ребёнка: Богданов Семен Акимович
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835
Сын: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich
Отец ребёнка: Богданов Семен Акимович
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Богданов Семен Акимович
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно