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(Иванова) Дарья

Место рождения

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1827

Сын: Богданов Мартын Семенович

Отец ребёнка: Богданов Семен Акимович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрена Степановна

Отец ребёнка: Богданов Семен Акимович

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1829

Сын: Богданов Степан Семенович

Отец ребёнка: Богданов Семен Акимович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Богданов (bogdanoff) Ефим Efim Семенович Simionovich

Отец ребёнка: Богданов Семен Акимович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843

Сын: Богданов Иван Семенович

Отец ребёнка: Богданов Семен Акимович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно
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