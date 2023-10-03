Белобородов Тимофей Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородов Тимофей Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.09.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ПЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Белобородов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия Сафроновна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Белобородов Георгий Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия Сафроновна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Белобородов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия Сафроновна

Рождение ребёнка
31.03.1912

Сын: Белобородов Иосиф Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия Сафроновна

Рождение ребёнка
10.04.1916

Сын: Белобородов Константин Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия Сафроновна

Смерть
13.09.1918
Рождение ребёнка
08.12.1918

Сын: Белобородов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия Сафроновна

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