Белобородов Тимофей Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.09.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1909
Сын: Белобородов Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия Сафроновна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Белобородов Георгий Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия Сафроновна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Белобородов Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия Сафроновна
Рождение ребёнка
31.03.1912
Сын: Белобородов Иосиф Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия Сафроновна
Рождение ребёнка
10.04.1916
Сын: Белобородов Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия Сафроновна
Смерть
13.09.1918
Рождение ребёнка
08.12.1918
Сын: Белобородов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия Сафроновна