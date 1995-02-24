Белобородов Григорий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородов Григорий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1909

Дата смерти

24.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ПЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909

Отец: Белобородов Тимофей Георгиев

Мать: Евдокия Сафроновна

Рождение ребёнка
26.07.1930

Дочь: Белобородова Раиса Григориевна

Мать ребёнка: Чечулина Елизавета Назаровна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Белобородова Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Чечулина Елизавета Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белобородов Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Чечулина Елизавета Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белобородов Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Чечулина Елизавета Назаровна

Смерть
24.02.1995
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