Белобородов Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1909
Дата смерти24.02.1995
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909
Отец: Белобородов Тимофей Георгиев
Мать: Евдокия Сафроновна
Рождение ребёнка
26.07.1930
Дочь: Белобородова Раиса Григориевна
Мать ребёнка: Чечулина Елизавета Назаровна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Белобородова Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Чечулина Елизавета Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белобородов Юрий Григорьевич
Мать ребёнка: Чечулина Елизавета Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белобородов Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Чечулина Елизавета Назаровна
Смерть
24.02.1995