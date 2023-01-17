Куранов Михаил Константинович
Место рождения
Дата рождения20.10.1860 ст.
Дата смерти20.08.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
20.10.1860 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Никита Андреевич Феодоров и казака Ивана Ганюшкина жена Олимпиада Николаевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 324 номер 75
Бракосочетание
Около 1882
Жена: Куранова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Дочь: Куранова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Куранова Марфа Петровна
В семейном списке 1892 года 9 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Сын: Куранов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Куранова Марфа Петровна
В семейном списке 1892 года 7 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Дочь: Куранова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Куранова Марфа Петровна
В семейном списке 1892 года 3 лет
Место жительства
1892
Семейный список: Куранов Константин Андреевич -77 лет отставной казак вдов дети: Михаил Константинович -31 лет жена: Марфа Петровна - 29 лет дети: Василий Михайлович - 7 лет малолеток Настас... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1893 ст.
Дочь: Куранов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Куранова Марфа Петровна
Восприемники: казак 632 Иван Андреевич Куранов и Астраханской губернии Царевского уезда села Кислова крестьянка Параскева Филипповна Богатырева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 ... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1895 ст.
Мать ребёнка: Куранова Марфа Петровна
Восприемники: казак Ерымовский Егор Федорович и Болдырева Александра Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-17 файл 62 номер 121
Рождение ребёнка
29.08.1900 ст.
Сын: Куранов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Куранова Марфа Петровна
Восприемники: мещанин Василий Андреевич Анохин и казачка Александра Васильевна Малафеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32 файл 43 номер101
Смерть
20.08.1907 ст.
Умер казак Михаил Константинович Куранов от катара желудка в возрасте 46 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-61 файл 41 номер 96