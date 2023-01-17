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Куранов Михаил Константинович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.10.1860 ст.

Дата смерти

20.08.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1860 ст.

Отец: Куранов Константин Андреевич

Мать: Куранова Екатерина Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Никита Андреевич Феодоров и казака Ивана Ганюшкина жена Олимпиада Николаевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 324 номер 75
Бракосочетание
Около 1882

Жена: Куранова Марфа Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Дочь: Куранова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Куранова Марфа Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 9 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Куранов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Куранова Марфа Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 7 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Дочь: Куранова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Куранова Марфа Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 3 лет
Место жительства
1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранов Константин Андреевич -77 лет отставной казак вдов дети: Михаил Константинович -31 лет жена: Марфа Петровна - 29 лет дети: Василий Михайлович - 7 лет малолеток Настас... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1893 ст.

Дочь: Куранов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Куранова Марфа Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак 632 Иван Андреевич Куранов и Астраханской губернии Царевского уезда села Кислова крестьянка Параскева Филипповна Богатырева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 ... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1895 ст.

Сын: Куранов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Куранова Марфа Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Ерымовский Егор Федорович и Болдырева Александра Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-17 файл 62 номер 121
Рождение ребёнка
29.08.1900 ст.

Сын: Куранов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Куранова Марфа Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Василий Андреевич Анохин и казачка Александра Васильевна Малафеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32 файл 43 номер101
Смерть
20.08.1907 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер казак Михаил Константинович Куранов от катара желудка в возрасте 46 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-61 файл 41 номер 96
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