Куранова Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1883
В семейном списке 1892 года 9 лет
Бракосочетание
25.05.1906
Жених: крестьянин Симбирской губернии, Сингелеевского уезда, Новодевической волости, села Камышинки Дмитрий Михайлович Шапошников - 32 лет Невеста: казачка Анастасия Михайловна Куранова - 22 лет, деви... Показать все
Смерть
Неизвестно