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Куранова Анастасия Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Вычислено 1863 г.р.

Муж

Вычислено 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883

Отец: Куранов Михаил Константинович

Мать: Куранова Марфа Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 9 лет
Бракосочетание
25.05.1906

Муж: Шапошников Дмитрий Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: крестьянин Симбирской губернии, Сингелеевского уезда, Новодевической волости, села Камышинки Дмитрий Михайлович Шапошников - 32 лет Невеста: казачка Анастасия Михайловна Куранова - 22 лет, деви... Показать все
Смерть
Неизвестно
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