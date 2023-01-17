Куранова (Данилова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Данилова) Екатерина Петровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1819 ст.

Дата смерти

Между 1861 и 1890

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.11.1837 ст.

Муж: Куранов Константин Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак команды малолеток (180) Константин Андреевич Куранов - 18 лет Невеста: Екатерина Петровна - 18 лет дочь девица мещанина Петра Федоровича Данилова Поручители: отец родной жениха отставной... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1838 ст.

Сын: Куранов Петр Константинович

Отец ребёнка: Куранов Константин Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак команды малолеток Восприемники: мещанин Николай Петрович Данилов и мещанка жена Акилина Алексеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 414 номер 72
Рождение ребёнка
27.03.1840 ст.

Сын: Куранов Иван Константинович

Отец ребёнка: Куранов Константин Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Николай Петрович Данилов и мещанина Степана Петровича Дьячкова жена Евдокия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 16 номер 27
Рождение ребёнка
09.10.1844 ст.

Дочь: Куранова Пелагея Константиновна

Отец ребёнка: Куранов Константин Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Иван Ильич Данилов и казака Петра Даниловича Осминина падчерица девица Прасковья Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 375 ... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1847 ст.

Сын: Куранов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Куранов Константин Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Тит Петрович Дьячков и мещанина Леонтия Алексеевича Малибашева жена Евдокия Леонтьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 220 номер... Показать все
Рождение ребёнка
16.05.1850

Дочь: Куранова Агафья Константиновна

Отец ребёнка: Куранов Константин Андреевич

Отец: служащий казак Восприемники: инвалидной команды рядовой Михаил Потапович Власов и служащего казака Михаила Ивановича Куранова жена Елена Пименовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1852 ст.

Сын: Куранов Захарий Константинович

Отец ребёнка: Куранов Константин Андреевич

Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Василий Никифорович Малафеев и мещанина Ивана Алексеевича Каменева жена Мария Львовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 124 ... Показать все
Рождение ребёнка
16.10.1854 ст.

Сын: Куранов Яков Константинович

Отец ребёнка: Куранов Константин Андреевич

Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Андрей Петрович Еримовский и умершего мещанина Иллариона Лаксина дочь девица Анна Ларионовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 фа... Показать все
Рождение ребёнка
11.04.1857 ст.

Сын: Куранов Иван Константинович

Отец ребёнка: Куранов Константин Андреевич

Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Александр Иванович Алексеев и отставного казака Василия Алексеевича Куранова дочь девица Мария Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1860 ст.

Сын: Куранов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Куранов Константин Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Никита Андреевич Феодоров и казака Ивана Ганюшкина жена Олимпиада Николаевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 324 номер 75
Смерть
Между 1861 и 1890
В семейном списке 1892 года Куранов Константин Андреевич - вдовец
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