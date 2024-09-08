Еремина (Новикова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Новикова) Анна Григорьевна

Место рождения

Куряниново, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.06.1908

Дата смерти

16.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1908

Отец: Новиков Григорий

Мать: не указана

Куряниново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремин Семен

Рождение ребёнка
26.12.1931

Дочь: Лукьянова Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей

Рождение ребёнка
07.05.1940

Дочь: Кириленко (Еремина) Людмила Семеновна

Отец ребёнка: Еремин Семен

Воронцово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.03.1943

Сын: Еремин Леонид Семенович

Отец ребёнка: Еремин Семен

Смерть
16.07.1977

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