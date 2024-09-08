Еремина (Новикова) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1908
Дата смерти16.07.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1908
Отец: Новиков Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремин Семен
Рождение ребёнка
26.12.1931
Дочь: Лукьянова Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей
Рождение ребёнка
07.05.1940
Дочь: Кириленко (Еремина) Людмила Семеновна
Отец ребёнка: Еремин Семен
Воронцово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.03.1943
Отец ребёнка: Еремин Семен
Смерть
16.07.1977