Еремин Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремина (Новикова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
07.05.1940

Дочь: Кириленко (Еремина) Людмила Семеновна

Мать ребёнка: Еремина (Новикова) Анна Григорьевна

Воронцово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.03.1943

Сын: Еремин Леонид Семенович

Мать ребёнка: Еремина (Новикова) Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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