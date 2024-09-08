Еремин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1940
Дочь: Кириленко (Еремина) Людмила Семеновна
Мать ребёнка: Еремина (Новикова) Анна Григорьевна
Воронцово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.03.1943
Мать ребёнка: Еремина (Новикова) Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно