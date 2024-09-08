Кузнецов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1933 по 1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1931
Дочь: Лукьянова Таисия Алексеевна
Мать ребёнка: Еремина (Новикова) Анна Григорьевна
Смерть
С 1933 по 1934
Воронцово, Переславский муниципальный район, Ярославская область