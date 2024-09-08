Кузнецов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1933 по 1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремина (Новикова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
26.12.1931

Дочь: Лукьянова Таисия Алексеевна

Мать ребёнка: Еремина (Новикова) Анна Григорьевна

Смерть
С 1933 по 1934
Воронцово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

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